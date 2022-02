La FEB est inquiète : l’inflation au plus haut depuis 1983

L'inflation sur la base de l'indice santé est, elle, passée de 5,21% à 7,12%, tandis que l'indice santé lissé s'établissait à 113,42 points en janvier, indique l'office de statistiques Statbel. "Si on cumule les augmentations de l'indice santé lissé sur 2021 et 2022, il semble que les salaires seront indexés entre 7 à 8% au total sur 2021-2022, soit quatre dépassements de l'indice pivot en seulement deux ans", calcule la FEB.

La Fédération des entreprises belges craint que le handicap salarial de la Belgique par rapport à ses principaux partenaires commerciaux puisse remonter vers les 14%, alors qu'il était descendu de 16% à 10% entre 2015 et 2020. "Les pétitions récentes visant à saper la loi de 1996 montrent que nous n'avons toujours pas tiré les enseignements de nos erreurs du passé", ajoute Pieter Timmermans, CEO de la FEB.

"Quatre indexations des salaires en deux ans vont à nouveau accroître considérablement notre handicap en matière de coûts salariaux, ce qui entraînera assurément des pertes d'emplois." L'organisation réclame une concertation avec le gouvernement et les partenaires sociaux afin d'éviter de futures mesures "drastiques" face à cette situation.

L’inflation élevée est surtout liée aux prix élevés de l’énergie. Actuellement, l’électricité est 71% plus chère qu’il y a un an, le gaz naturel est près de 154% plus cher. Le prix du mazout a augmenté de 47% en l’espace d’un an. Quant au diesel et à l’essence, ils coûtent maintenant 25% de plus qu’en janvier 2021.