Le baromètre corona est entré en vigueur ce vendredi : quelles mesures faut-il désormais respecter ?

Concrètement, en code rouge (qui représente un certain assouplissement par rapport aux mesures actuelles):

• Les événements publics à l’intérieur et à l’extérieur sont autorisés (pièces de théâtres ou match de football par exemple), à l’exception des événements dynamiques en intérieur (comme les fêtes dansantes et les boites de nuit). Le Covid Safe Ticket sera obligatoire dès 50 participants en intérieur et 100 en extérieur.

• Pour les événements en salle dans les secteurs culturel et événementiel, une capacité maximale de 200 personnes est autorisée. Mais pour les lieux plus grands, une capacité de 70% sera admise. Cette capacité passera même à 100% en cas de ventilation optimale (en-dessous de 900 ppm de CO2). Le port du masque buccal sera obligatoire.

• Les enterrements et les mariages peuvent avoir lieu