Le gouvernement a fixé un cadre pour la restitution de biens liés au passé colonial

Le gouvernement fédéral a aussi mandaté le Secrétaire d'État Dermine (photo, à g.), ainsi que la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et sa collègue à la Coopération au développement Meryame Kitir (photo, à dr.) de discuter déjà du projet d'accord de coopération avec les autorités de la RDC. Des contacts diplomatiques ont été établis lors de la visite du Secrétaire d'État fin novembre en République démocratique du Congo.

"Depuis ma prise de fonction, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier concernant la reconstitution du patrimoine culturel congolais. Aujourd'hui, c'est une étape très importante qui a été franchie. Nous nous réjouissons avec mes collègues du gouvernement de pouvoir intensifier le dialogue bilatéral avec les autorités congolaises sur ce sujet important dans les prochains mois", précisait le Secrétaire d'État Thomas Dermine.

Des milliers d'objets (œuvres d'art, objets de tradition, armes, drapeaux, notamment) sont en effet conservés, mais aussi étudiés et valorisés dans les Établissements scientifiques fédéraux relevant du SPP Politique scientifique, à savoir notamment au Musée royal de l'Afrique centrale, à l’Institut royal des Sciences naturelles, et aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.