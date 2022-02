Pour la première fois depuis 1983 Anvers grandit : Borsbeek deviendra son 10e district

La commune de Borsbeek et la ville d'Anvers ont commencé à discuter les modalités d'une fusion, annonçaient ce vendredi le bourgmestre anversois Bart De Wever (N-VA) et son collègue Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). Borsbeek devrait ainsi devenir, à partir de 2025, le dixième district d'Anvers et conserverait cependant une partie de son autonomie.