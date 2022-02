Steven Van Gucht : "Nous devrions bientôt atteindre le pic de la 5e vague"

Si le nombre de cas détectés a baissé au cours des derniers jours, après le pic record de lundi, le virologue s'est néanmoins montré prudent. "La croissance semble ralentir avec 60.000 cas détectés en moyenne mardi et mercredi, mais le nombre d'infections enregistrées est sous-estimé", nuance-t-il. "C'est notamment dû aux nouvelles règles de testing qui ne préconisent plus de test PCR pour les personnes vaccinées ayant eu un contact à haut risque."

L'augmentation du nombre de cas la plus importante est actuellement concentrée chez les enfants, les adolescents et leurs parents (trentenaires et quadragénaires). Le virologue a en outre indiqué que 97,8% des contaminations sont dues au variant Omicron.

Le nombre moyen de décès dus au coronavirus est légèrement monté ces derniers jours. "C’est presque uniquement lié aux résidents des maisons de repos et soins, ce qui explique aussi l’âge plus élevé des patients qui décèdent. Ils ont en moyenne 79 ans maintenant. Le nombre de maisons de repose et soins qui se débattent avec une poussée du virus est passé de 9 à 15% "