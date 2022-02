Le garçon de 12 ans qui a poignardé un agent à Peer placé en institution semi-ouverte

L'agent de quartier de 41 ans, qui faisait la circulation, a été poignardé jeudi après-midi dans la Collegelaan à Peer, où se trouve le collège Agneten et où est scolarisé l'auteur des coups de couteau. L'agent de la zone de police de Kempenland a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.

L'enfant de douze ans, son frère et sa mère ont été immédiatement interpellés. Alors qu'il y avait de l'embouteillage et qu'une dispute venait d'éclater, l'agent aurait tenté de contrôler le véhicule de la mère qui était venue chercher son fils à l'école, accompagnée de son ainé. Le garçon de 12 ans s'est alors précipité sur le policier avec le couteau et l'a frappé avec l'arme à deux reprises.

Le jeune garçon aurait reçu le couteau jeudi à l'école de la part d'une fille de treize ans, après l'avoir menacée. La jeune fille a également été interrogée, mais aucune charge n'a été retenue à son encontre. La mère, qui vit seule avec ses deux fils, est toujours en détention préventive. Une décision quant à son cas devait également être prise ce vendredi.



Son frère de 17 ans, connu de la justice, sera également traduit pour rébellion en bande, a annoncé vendredi le magistrat de presse du parquet du Limbourg, Bruno Coppin.

Les agents de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale du Limbourg procèdent également à une enquête approfondie. "Nous nous préoccupons d'abord et avant tout de l'agent concerné et de tous les autres collègues. La violence contre les agents de police est totalement inacceptable. Ici, cela est arrivé à un inspecteur de quartier qui est censé faire le lien entre les citoyens et la police. Cette violence est inacceptable, surtout dans un environnement scolaire", déclarait, stupéfait, le bourgmestre de Peer, Steven Matheï (CD&V).

Ce dernier a reçu un appel de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui lui a proposé son aide. Le collège Agneten a décidé de mettre une équipe en place ce vendredi matin pour entamer une discussion avec les élèves qui auraient besoin d'aborder les faits.

Au niveau de la police également, un débriefing des faits est organisé ce vendredi et une équipe psychologique de la police fédérale est prête à aider les collègues qui veulent discuter, a souligné le maïeur de cette localité située au sud d'Eindhoven. Selon Steven Matheï, l’incident a eu un gros impact sur le moral des collègues directs de l’agent poignardé.

