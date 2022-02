Après des mois de négociations et de grèves, un accord "historique" trouvé pour revaloriser le métier de policier

Les syndicats policiers SNPS et SLFP et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) sont parvenus à un accord "historique" sur la valorisation salariale des policiers. Les organisations représentant les forces de l'ordre estiment qu'il ne s'agit pas d'un excellent accord, mais que c'est un premier pas dans l'ambition de "restaurer l'attractivité du métier de policier". "Pour la première fois depuis la création de la police intégrée en 2001, une augmentation salariale structurelle de 5% en moyenne est mise en œuvre, et les possibilités de carrière et les conditions de travail seront améliorées", indique le cabinet de la ministre.