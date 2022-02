Gand met en place une task force spéciale pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’espace public

Comme précédemment à Anvers, Bruxelles et Charleroi, Plan International a organisé une enquête sur le harcèlement sexuel et les comportements transgressifs à Gand. Plus de 1 000 personnes, principalement des jeunes, ont réagi et témoigné.

"Le harcèlement sexuel a un impact sérieux", explique Jorn Vennekens de Plan International. "Quatre personnes sur dix ayant publié un témoignage sur la plateforme ont indiqué que l'incident avait eu un impact fondamental sur leur liberté de mouvement."

Selon Plan International, les comportements transgressifs et le harcèlement sexuel se produisent à tout moment et en tout lieu. "Ils ne sont pas liés à des lieux mais plutôt à des activités, comme marcher dans la rue, sortir en soirée ou encore prendre les transports en commun. Et il y a des signalements de harcèlement le soir et la nuit, mais aussi l'après-midi."

"L'enquête montre que plus de 56 % des incidents signalés se sont produits en rue, 11 % dans les transports publics et 9 % dans un bar, un restaurant ou une salle de concert. Plus de 12 % des incidents se sont produits sur le chemin de l'école", précise Jorn Vennekens.

Suite à l’enquête de Plan International, le conseil communal de Gand a décidé de mettre en place un groupe de travail spécial pour lutter contre le harcèlement sexuel dans la ville. Il s'agira notamment de travailler avec les jeunes et Plan International. "Par exemple, en ce qui concerne les passants, notre enquête montre qu'ils n'interviennent pas assez souvent. En proposant des formations, entre-autres, nous pouvons expliquer clairement comment réagir si vous êtes témoin d'un harcèlement sexuel". Le plan prévoit également de former le personnel de l’horeca et des transports en commun.