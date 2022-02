Simon Gronowski, enfant du 20e convoi vers Auschwitz : "Une enquête sur le rôle de la SNCB est primordiale"

Une équipe de l’émission Terzake (VRT) l’a rencontré au sein de la caserne Dossin et l’a interrogé sur la valeur historique d'une enquête sur le rôle de la SNCB pendant les déportations de la Seconde Guerre mondiale.

"L’intérêt de cette enquête, c’est l’Histoire avec un grand H", a-t-il notamment expliqué. "Il ne s’agit pas de demander des dommages et intérêts, 75 ans après les faits. Ce n’est pas ça le but. Le but, c’est d’enrichir l’histoire et la connaissance. Parce que pour bien combattre un mal, il faut connaître ce qui s’est passé", précise-t-il.

