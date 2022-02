Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés a diminué pour la première fois en un mois

On constate en outre que la hausse du nombre moyen de contaminations tend à ralentir. Entre le 20 et le 26 janvier, une moyenne de 51.454 infections ont été enregistrées chaque jour dans notre pays, soit 28 % de plus que la semaine précédente (13-19 janvier). Nous avions jusqu’ici connu des augmentations hebdomadaires de plus de 70 %.

Le lundi 24 janvier, le jour le plus récent pour lequel des chiffres officiels sont disponibles, 75.844 infections ont été enregistrées, soit le nombre provisoirement le plus élevé de cette vague.

Entre le 20 et le 26 janvier, 843.310 tests ont été effectués, dont 390.810 se sont révélés positifs. Le taux de positivité pour la Belgique était de 46,34 % durant cette période.

Depuis le début de cette pandémie, au moins 3 millions d'infections par le COVID-19 ont été officiellement rapportées dans notre pays.