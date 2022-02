Le Vlaams Belang souhaite l'abolition du pass sanitaire et d'autant de mesures restrictives que possible

Lors de ce discours, Tom Van Grieken s’en est principalement prit au président du Vooruit, Conner Rousseau, ainsi qu’à la N-VA pour sa gestion de la crise du Covid et sa position sur l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST).

Le président du Belang reproche à la formation de Bart De Wever de jouer un "double rôle". Selon lui, la N-VA affirme vouloir se débarrasser du CST, alors qu’il a voté en faveur de la prolongation du pass sanitaire il y a seulement quelques jours au Parlement flamand. Tom Van Grieken juge en outre inacceptable que le parti nationaliste flamand ait introduit une distinction entre les élèves vaccinés et non vaccinés dans les mesures de quarantaine dans l'enseignement.

Tom Van Grieken a réaffirmé que son parti souhaite l'abolition immédiate du CST. "Prenez exemple sur le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande. Abolissez autant de mesures que possible", a-t-il lancé. "Il faut se concentrer sur la ventilation, mais laisser les gens faire la fête à nouveau, laisser les pubs et les restaurants ouvrir sans restrictions, donner à la population la liberté et la responsabilité", a-t-il encore lancé.