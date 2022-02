Cinq sans-papiers grévistes de la faim intentent une action en référé contre Mahdi

Le Secrétaire d'État à l’Asile et la Migration regrette la démarche judiciaire initiée. Il n'est pas non plus d'accord avec les critiques. Chaque cas sera traité individuellement, comme convenu, souligne-t-il. "Chaque dossier est examiné en détail par l'Office des étrangers. Certains dossiers comportent plus de 200 pages. Ce ne sont pas des décisions que l'on prend à la légère", réagit Sammy Mahdi (photo).

Selon le Secrétaire d'Etat CD&V, tous les grévistes de la faim "ont été invités à introduire une demande de régularisation humanitaire afin que leur cas puisse être examiné individuellement conformément à la politique de régularisation en vigueur". "Toutes les décisions ont été minutieusement justifiées et prises sur la base de tous les éléments d'un dossier, tant positifs que négatifs. Chaque demandeur de régularisation reçoit le même traitement", affirme le Secrétaire d’Etat.

Sammy Mahdi regrette dès lors que l'Union des Sans-papiers pour la Régularisation aille maintenant en justice pour un certain nombre de grévistes de la faim. "Je constate que ce ne sera jamais bon. D'abord, ils demandent un traitement pour toutes les personnes (qui étaient) présentes dans l'église, puis ils vont au tribunal pour surtout s'assurer que plus aucun dossier n'est traité. La politique de régularisation est humaine et accorde une exception à ceux qui n'ont pas suivi les règles de migration. Cela ne peut jamais s'appliquer à tout le monde", conclut le Secrétaire d'Etat.

Et Sammy Mahdi de préciser que "quand on regarde la réalité des dossiers, il s’agit dans 90% des cas de personnes venant de Tunisie, du Maroc et d’Algérie qui ne sont pas en Belgique depuis très longtemps. Une bonne partie d’entre eux ont aussi commis des faits punissables. Je veux être humain dans le traitement des dossiers, mais il faut aussi veiller à ce que les règles d’immigration soient respectées".