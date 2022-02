Le nombre d’infections au Covid-19 augmente encore, mais moins rapidement

Entre le 21 et le 27 janvier, une moyenne de 50.018 nouvelles contaminations ont été enregistrées quotidiennement, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à la semaine passée. Mais les périodes de référence précédentes, ce sont encore des augmentations de 70% qui étaient enregistrées de semaine en semaine.

Le jeudi 27 janvier - la date la plus récente pour laquelle des chiffres officiels sont accessibles -, quelque 47.359 nouvelles infections ont été enregistrées. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, en mars 2020, au moins 3 millions d’infections au coronavirus ont déjà été recensées.

Entre le 21 et le 27 janvier, quelque 843.246 tests ont été réalisés, dont 384.882 se sont avérés positifs. Le taux de positivité pendant cette période se situait donc à 46,14%. Le taux de reproduction (19-25 janvier) était de 1,8, soit une diminution de 12%. Quand il dépasse 1, cela signifie que l’épidémie progresse encore.

Entre le 21 et le 30 janvier, une moyenne de 360 patients Covid ont été accueillis quotidiennement dans les hôpitaux du pays. Ces derniers soignaient un total de 3.840 patients Covid, dont 387 aux soins intensifs.

Entre le 19 et le 25 janvier, une moyenne de 25 décès ont été attribués au coronavirus. C’est 14% de plus que la période précédente et cela porte le total de personnes décédées du Covid depuis mars 2020 à 28.957 en Belgique.