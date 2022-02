Des PFAS dans l'eau du robinet en Flandre mais les normes européennes sont respectées

Les sociétés de distribution d'eau avaient effectué une campagne de mesure des substances per- et polyfluoroalkylées de juin à septembre derniers. Au total, 836 échantillons ont été analysés.

Les PFAS, au centre de l'actualité en raison de la pollution liée à l'entreprise 3M à Zwijndrecht, sont des substances chimiques qui se maintiennent si longtemps qu'elles ont été qualifiées de "forever chemicals". Elles s'accumulent dans l'organisme, avec de potentiels risques pour la santé.

Sur la base de l'analyse d'échantillons, on peut dire qu'il y a bien des PFAS dans l'eau du robinet, ce qui "confirme l'idée que les PFAS, de par leur persistance, se sont infiltrés profondément dans notre environnement", indique l'agence flamande de l'environnement. Les normes européennes sont cependant respectées pour les 20 substances individuelles les plus pertinentes. "La concentration maximale, partout en Flandre, est sous la moitié de la norme européenne pour l'eau potable".

Si on se réfère à la plus stricte recommandation en termes de santé, émise par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), soit 4 ng/litre, elle est dépassée dans 13% des analyses, selon le rapport. Cela concerne neuf territoires flamands de distribution d'eau (sur 75), avec une concentration moyenne comprise entre 4 et 8 ng/l. Dans cinq d'entre eux, l'eau ne provient pas de la Région flamande, mais d'un autre territoire comme Bruxelles.

La ministre flamande Zuhal Demir a indiqué lundi souhaiter un dialogue avec les autres Régions sur le suivi de la problématique, et davantage d'efforts des sociétés de distribution pour tirer vers le bas les concentrations en PFAS.