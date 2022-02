Frank Vandenbroucke propose une réforme des hôpitaux : moins de maternités et plus de traitements ambulatoires

Le ministre veut revoir le financer des hôpitaux. Ceux-ci reçoivent actuellement un budget qui est calculé de manière très compliquée. Selon la nouvelle feuille de route, ce processus doit être rendu plus simple, plus équitable et plus prévisible. L'idée est que les hôpitaux recevraient un montant fixe pour chaque patient présentant un tableau clinique particulier. À l'avenir, par exemple, il y aura un montant fixe pour une personne qui se présente pour une appendicite ou une crise cardiaque.

En outre, le ministre veut aussi imposer à court termes des montants fixes pour les analyses de sang et autres analyses de laboratoire et les scanners. Selon lui, c'est aussi un moyen de lutter contre les examens superflus. En effet, selon Frank Vandenbroucke, nous réalisons dans notre pays - par rapport à la moyenne de l'UE - jusqu'à 50 % de scanners de plus. Dans le nouveau plan, il n'est plus question de "plus il y a d'examens, plus il y a d'argent", mais de "rémunération correcte en fonction de ce qui est nécessaire pour le patient", peut-on lire dans le plan.