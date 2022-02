L'abribus placé devant les fenêtres d'un appartement à Beringen sera finalement démoli

Cet abribus a provoqué de nombreuses réactions négatives et a été photographié par de nombreux curieux. Le bourgmestre de Beringen Thomas Vints (CD&V) est intervenu. "Ce n'était pas notre intention de placer l'abribus à cet endroit. Je me suis rendu sur place et j’ai constaté que le choix avait été très malheureux. Nous avons à présent décidé de le déplacer. Nous devrons revoir la signalisation pour De Lijn car il y a un point d'embarquement à cet endroit, mais je pense que cela satisfera les riverains."

Selon le bourgmestre, avec le déplacement de l'école voisine, l'arrêt sera de toute façon moins utilisé, c'est pourquoi l'abribus sera désormais placé de l'autre côté de la rue. "Je suis content qu'il puisse enfin partir", a déclaré le locataire de l'appartement.