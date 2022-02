La côte belge se prépare au passage de la tempête Malik : des rafales pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées

La côte belge se prépare à l'arrivée de la tempête Malik, attendue lundi en début d'après-midi, qui devrait provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées. À Ostende et Blankenberge, les brise-lames et les jetées sont fermés aux randonneurs, indique l'Institut royal météorologique (IRM).