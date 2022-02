Le moineau domestique est l’oiseau le plus courant des jardins flamands, mais se raréfie

Le moineau domestique (photo), la mésange charbonnière et le pinson forment le trio de tête des oiseaux les plus souvent observés dans les jardins de Flandre. C’est en tous cas ce qui ressort du week-end de recensement auquel avait invité ces 29 et 30 janvier l’association Natuurpunt. Plus de 47.000 habitants y ont pris part et répertorié les espèces d’oiseaux et le nombre de spécimens de chaque espèce qu’ils avaient pu observer dans leur jardin. Comme l’an dernier, c’est le moineau domestique qui est le plus courant. Natuurpunt souligne que l’espèce ne se porte néanmoins pas très bien en Flandre.