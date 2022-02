Les propriétaires sollicités pour reboiser leurs terrains

Pour étendre la superficie boisée en Flandre, le gouvernement régional collabore avec des organisations environnementales telles que Natuurpunt, les Bosgroepen, Bos+, ainsi que Payages régionaux et Flandre rurale. Ensemble, ils forment l’Alliance forestière. Ces partenaires créent eux-mêmes de nouveaux espaces boisés, mais recherchent également des propriétaires de terrains qui sont prêts à planter une grande quantité d’arbres. En échange, ces particuliers reçoivent des subsides et une aide pratique.

"Si nous voulons réaliser nos ambitions, nous avons besoin de beaucoup de terrains. Nous disposons déjà de 1.400 hectares de terrains qui peuvent être reboisés et sur lesquels nous allons planter des arbres ces prochaines années. Mais il nous en faut davantage. Nous tendons donc la main à tous les propriétaires qui veulent améliorer notre environnement", explique la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir.

Un terrain est pris en considération pour cette campagne à partir d’une taille de 0,1 hectare ou 1.000 m². L’aide au boisement accordée par l’administration Nature et Forêt couvre l’achat des arbres et doit aussi servir de compensation à la perte de valeur d’un terrain sur lequel on plante des arbres. Le site www.bosteller.be permet de calculer le montant de l’aide financière dont on pourrait bénéficier, en fonction de la taille de son terrain à reboiser. Cette aide peut monter jusqu’à 25.000 euros par hectare de terrain.

Cette semaine, les chaines provinciales de la VRT (Radio 2) consacrent une attention particulière à l’expansion de la forêt en Flandre, à l’aide de témoignages et d’interviews. Samedi, une action de plantation d’arbres sera organisée au Bois de Hal, en présence d’une centaine d’auditeurs de Radio 2, d’artistes et de la ministre Zuhal Demir.