Quatre bijouteries anversoises suspectées de recel placées sous scellés

La police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers et la police locale ont mené ces dimanche et lundi neuf perquisitions à Anvers et Kontich (province anversoise) à la demande des autorités judiciaires françaises. Quatre bijouteries ont été placées sous scellés parce qu’elles pourraient avoir revendu des bijoux volés lors d'une série de cambriolages en France.