Un abribus installé devant les fenêtres d’un appartement à Beringen

À Beringen, dans le Limbourg, la nouvelle aubette située dans la Graaf van Loonstraat, juste en face d'un appartement, fait l’objet de nombreuses critiques. Le locataire et le propriétaire sont mécontents qu'un abribus ait été installé juste en face de leurs fenêtres. "On ne peut plus laver les vitres et à trois heures et demie, on ne voit déjà plus la lumière du soleil ."