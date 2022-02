Baisse de la TVA sur l’électricité et prime de 100 euros : le gouvernement trouve un accord sur le prix de l’énergie

Dans le domaine de l'énergie, il y avait déjà un consensus sur l'extension du tarif social étendu dont bénéficient environ un million de familles à faibles revenus. La mesure devait expirer le 31 mars, mais elle a été prolongée jusqu’à la fin du deuxième trimestre.

Le gouvernement a également voulu faire un geste pour aider la classe moyenne contre les factures trop élevées. Après des semaines de discussions, un accord a été trouvé pour réduire de manière temporaire la TVA sur l'électricité de 21 à 6 % du 1er mars au 1er juillet. Ensuite, un chèque de 100 euros sera versé, sous forme de réduction directe sur la facture d’électricité.

Par la suite, une réforme de la TVA sera également mise en place, qui s'appuiera sur un système de cliquet renversé permettant de moduler la taxation de l'énergie via les droits d'accises. La TVA sur le gaz naturel restera elle inchangée à 21 %.

Au total, ces nouvelles mesures représenteraient un coût de 1.1 milliard d'euros.

L'accord sera présenté mardi matin à 9h30 lors d'une conférence de presse au bureau du Premier ministre. Les ministres des finances et de l'énergie, Vincent Van Peteghem (CD&V) et Tinne Van der Straeten (Groen) seront présents, ainsi que le ministre des affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) et le ministre des indépendants David Clarinval (MR).