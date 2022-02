Amélioration en vue : la vague omicron atteint son pic, le taux de contamination n'augmente plus

Entre le 25 et le 31 janvier, 364 patients atteints du coronavirus ont été admis chaque jour en moyenne à l'hôpital. Une augmentation de 16 % par rapport à la semaine précédente. Le chiffre fait référence aux personnes qui ont été hospitalisées spécifiquement à cause du covid, et non aux personnes qui ont été hospitalisées pour une autre maladie et qui ont ensuite été testées positives au coronavirus.

Hier, les hôpitaux belges ont fait état d'une occupation de 4 081 patients covid (+24 %). Il s'agit de tous les patients atteints d'une infection coronaire, y compris les personnes qui ont d'abord été admises pour une autre maladie. La pression sur le personnel infirmier reste élevée.

C'est depuis le 30 novembre 2020 qu'il y avait plus de 4 000 patients covid dans nos hôpitaux. 405 (+9 %) patients covid sont pris en charge en soins intensifs. 108 sont dans un coma artificiel en soins intensifs.

Entre le 22 et le 28 janvier, 27 personnes en moyenne sont décédées chaque jour des suites du COVID-19, soit 14 % de plus que la semaine précédente. Au total, on compte déjà 29 052 décès des suites du covid en Belgique.