Le baromètre corona est lancé dans les écoles en Flandre, en code rouge

Tout comme le baromètre fédéral, celui de l'enseignement néerlandophone vise à plus d'uniformité et de prévisibilité dans les mesures sanitaires à appliquer pour éviter la propagation du coronavirus et la multiplication des contaminations. Il fonctionne par codes couleurs auxquels sont attachés une série de mesures.

Concrètement, il s’agit de quatre couleurs. Le code vert signifiera que la situation est normalisée, le code jaune qu’il y a moins de 65 nouvelles admissions par jour dans les hôpitaux de patients atteints du Covid et moins de 300 patients traités aux soins intensifs. Le code orange indique que le nombre de nouvelles admissions de patients Covid dans les hôpitaux se situe entre 65 et 149 par jour et qu’il y a entre 300 et 500 patients aux soins intensifs, tandis que le code rouge signifie que l’on dépasse les 150 nouvelles admissions de patients Covid dans les hôpitaux et les 500 patients aux soins intensifs.