Le tourisme se rétablit lentement à Bruges après presque deux ans d’épidémie

La ville a enregistré 30% de visiteurs en plus en 2021 qu'en 2020, mais 42% de moins qu'en 2019. Si, en termes de chiffres, le tourisme reprend des couleurs, les visiteurs internationaux n'étaient pas nombreux à venir à Bruges l’an dernier.

Tout comme en 2020, plus de trois-quarts des visiteurs provenaient l’année dernière de Belgique. "Nous remarquons un nombre record d'arrivées et de nuitées en provenance du pays, respectivement 67 et 80% en plus qu'en 2019", précise l'échevine du Tourisme, Mieke Hoste. Une situation atypique pour la Venise du nord, dont la moitié des touristes viennent généralement de l'étranger.

Le chiffre d'affaires liés au tourisme connaît une baisse importante: il est estimé à 325 millions d'euros pour 2021, soit moins de la moitié de 2019. La Ville espère une augmentation pour 2022. "Nous voyons qu’un nombre croissant de personnes sont vaccinées en Europe. Cela leur redonne une certaine liberté pour voyager. C’est une lueur d’espoir pour le tourisme étranger à Bruges "