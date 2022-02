Un chauffeur de camion échappe de justesse à une collision avec un loup à Helchteren

Le chauffeur de camion est encore sous le choc. "J’étais en route, en direction de Eindhoven et Hamont-Achel et subitement j’ai aperçu une ombre noire au loin. Ce n’était pas un chien. Et 2-3 secondes plus tard, un second loup est passé. Je l’ai évité de justesse. Nous avons beaucoup de chance de ne pas nous être percutés".

Mario a tout pu filmer grâce à sa caméra de bord. "Je n’ai pas eu peur de voir un loup, mais c’est tout de même une expérience hors du commun. Mes enfants sont très enthousiastes eux aussi", concluait le chauffeur de camion.