Un homme perd la vie après être retourné dans sa maison en feu à Mol

On déplore deux incendies mortels en Campine anversoise. Un homme a perdu la vie après l'incendie qui s'est déclaré lundi soir dans sa villa à Mol. L’homme était sorti à temps et avait averti ses voisins, mais est ensuite retourné à l’intérieur. Les pompiers sont parvenus à le sortir de la maison en feu et à l’emmener à l'hôpital, grièvement blessé. Mais il a succombé à ses blessures mardi matin. Et puis à Geel, un homme est décédé dans l’incendie de son studio.