Une journaliste enceinte d'un photographe belge ne devra pas accoucher en Afghanistan

Charlotte Bellis rentrera en Nouvelle-Zélande au mois de mars, pour y accoucher entourée de ses proches. "Ma grossesse est un miracle", soulignait la journaliste. "Pendant des années on m’avait dit que je ne pourrais pas avoir d’enfant".

Le couple a vécu quelques temps en Belgique, mais Bellis ne pouvait pas non plus y rester plus longtemps parce qu’elle approchait de la durée maximale d’un séjour accordée à un citoyen d’un pays situé hors de l’Espace Schengen. Le Qatar considérant la grossesse illégale pour une femme non mariée et la Nouvelle-Zélande lui refusant le retour, Charlotte Bellis avait été contrainte à s’installer en Afghanistan avec son compagnon belge.

Avant leur arrivée à Kaboul, la journaliste avait contacté un chef taliban haut placé. Ce dernier l’avait rassurée : "Dites tout simplement que vous êtes mariés. Et si la situation se dégrade, téléphonez-nous", conseillait-il au couple.