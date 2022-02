Une liaison par ferry entre Zeebrugge et le Royaume-Uni bientôt restaurée ?

Entre 1974 et 2020, un bateau effectuait chaque nuit la traversée entre le port de Zeebrugge et celui de Hull, situé juste sous l’Ecosse. Et entre Hull et Zeebrugge. Mais le Brexit et la crise du coronavirus, avant tout, avaient eu raison il y a quinze mois de cette dernière ligne passagers exploitée par P&O.

Un retour en vue ? La direction du port de Zeebrugge est actuellement en pourparlers avec plusieurs armateurs dans le but de restaurer une liaison passagers entre la Belgique et le Royaume-Uni. "La traversée ne se ferait pas en direction de Hull, mais vers le nord du Royaume-Uni, à savoir la limite avec l’Ecosse ou même carrément l’Ecosse", expliquait Dirk De fauw, bourgmestre de Bruges et président de l’administration portuaire.

"Il n’est pas facile d’organiser pareille initiative", précisait De fauw. "Une ligne qui serait uniquement réservée aux passagers enregistrera des déficits. Cela n’intéresse pas les armateurs. Ils souhaitent en faire une ligne qui transporte à la fois des passagers et des marchandises. Mais il n’existe actuellement pas tellement de navires qui aient suffisamment de capacité que pour combiner passagers et marchandises. Il faut donc un peu attendre, mais l’intérêt est là".

"Si tout se passe comme espéré, on devait encore pouvoir démarrer avant l’été la liaison entre la Belgique et le Royaume-Uni", concluait le bourgmestre Dirk De fauw.