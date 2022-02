110 braconniers interpellés en Flandre l’an dernier

Le braconnage n'est pas clairement défini par la loi. Selon l'Office flamand de la nature et des forêts, cela peut couvrir plusieurs choses : la chasse ou la pêche sans permis, dans un lieu ou à une période où elle n'est pas autorisée, ou avec un équipement interdit. Il s'agit également de capturer ou de tuer des espèces animales protégées.

Selon le rapport annuel de 2020, pratiquement aucun pêcheur n'a été arrêté : à peine 10 procès-verbaux ont été rédigés pour pêche illégale. Il y a eu par contre 51 arrestations pour chasse illégale et 50 pour capture ou mise à mort d'espèces protégées.

Selon un rapport de Natuur en Bos adressé au Parlement flamand, les gardes forestiers reçoivent très peu de signalements de braconnage, ou alors des signalements très vagues.

De plus, il y a assez peu d'inspecteurs sur le terrain et les braconniers organisés travaillent souvent de manière très astucieuse : ils utilisent des armes avec silencieux, des voitures aux vitres obscurcies et des lunettes de vision nocturne.

Avant-hier, en Allemagne, il est aussi devenu évident que ces braconniers organisés n’hésitent pas à utiliser la violence. Deux policiers ont été abattus lorsqu'ils ont découvert, lors d'un contrôle routier, de nombreux gibiers dans le coffre d’une voiture. Les braconniers interpellés n'ont pas hésité à tuer les deux policiers et se sont enfuis. Ils ont depuis été arrêtés.