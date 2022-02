Intoxication au CO2 à Borgerhout : 4 personnes hospitalisées

Vers 20h20, mardi soir des concentrations de CO trop élevées ont été détectées dans un immeuble à appartements situé à l'angle de la Kroonstraat et de la Plantin Moretuslei à Borgerhout.

Plusieurs personnes ont été incommodées. Lorsque l'ambulance est arrivée, l'alarme CO s'est également déclenchée.





"En cause un défaut du système de chauffage. Des valeurs mortelles ont été mesurées à certains endroits", explique Wouter Bruyns, de la police locale, "nous avons donc décidé d'évacuer tout le bâtiment. 26 personnes ont été invitées à sortir. Elles pouvaient se réfugiées dans un bus de De Lijn et là, nous leur donnions également toutes les informations nécessaires."

4 personnes ont également été emmenées à l'hôpital. "Elles avaient toutes des valeurs de dioxyde de carbone trop élevées dans le sang, mais leurs vies n’étaient pas en danger. Elles ont été maintenues en observation durant la nuit à l'hôpital."

Les autres habitants ont trouvé refuge chez des amis ou dans de la famille.

"La situation est désormais sécurisée, l'alimentation en gaz a été coupée et nous avons fait en sorte que la chaudière ne puisse en aucun cas être rallumée. Mais cela signifie aussi qu'il n'y a pas de chauffage ni d'eau chaude. Un certain nombre de personnes ont pu se réfugier chez des parents ou des amis. Quelques-unes ont néanmoins choisi de rester dans leur maison. Il appartient maintenant au propriétaire de veiller à ce que le problème soit résolu le plus rapidement possible."