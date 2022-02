Le couple royal en visite dans la péninsule arabique pour une mission sur la transition énergétique

Les relations entre Oman et la Belgique sont qualifiées par la diplomatie belge d'"excellentes", notamment en raison de la confiance entre les deux familles royales et leur proximité. L'ancien sultan, Qabus ibn Saïd, à la fin de sa vie, avait ainsi choisi l'UZ Leuven pour se faire soigner.

Le point fort de la visite sera l'inauguration du nouveau port de Duqm par le sultan Haïtham ben Tariqdans et le roi Philippe vendredi. Cette nouvelle installation, située à un point stratégique, offre un accès aux bateaux aussi bien à l'Océan indien qu'à la Mer rouge et, partant, au canal de Suez. Elle est l'oeuvre d'une joint-venture dans laquelle on retrouve le consortium formé par le port d'Anvers (Port of Antwerp) et le groupe Deme.

Cette nouvelle infrastructure représente un intérêt particulier pour la Belgique dans sa politique de transition énergétique. La Belgique, à l'instar d'autres pays européens, mise sur l'hydrogène vert pour sortir des énergies fossiles. Elle ambitionne de devenir une plateforme d'importation et de transit de l'hydrogène renouvelable.

Un protocole d'accord a été conclu en septembre avec Oman qui se positionne en leader de cette énergie grâce à ses capacités solaires et éoliennes. Au port de Duqm est relié le "Hyport", soit une unité de production d'hydrogène vert et de dérivés (méthanol vert ou ammoniac) qui disposera dans la première phase d'une capacité d'électrolyse de 250 à 500 MW et dont Deme est à nouveau l'un des partenaires.