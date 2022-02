Triage : une expo-photos au Bois du Cazier pour sauver le dernier triage-lavoir à charbon de Flandre

A travers les réalisations de 10 photographes belges et étrangers, l’exposition qui se tient au Bois du Cazier à Marcinelle illustre différents sites miniers dans le monde; en Wallonie, en Flandre mais aussi en Allemagne, en Sardaigne, en Pologne et même au Mexique.

Citons les Wallons Bernard Bay, Gérard Detillieu, Fabienne Foucart et Vincent Vincke, les Flamands Bart Vanacker (voir deux photos ci-dessous) et Dany Veys, les Allemands Harald Finster et Clemens Schuelgen, un Néerlandais Leo van der Kleij et un Mexicain Marco Hernàndez.

L’exposition qui compte 33 panneaux est une initiative de Paul Boutsen (de l’asbl Het Vervolg), de Joeri Januarius (ETWIE - expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed) et de l’archéologue et historien d’art Patrick Viaene.