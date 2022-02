"Choisir entre manger et se chauffer" : 177.000 bénéficiaires des banques alimentaires, un record

Le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires belges a une nouvelle fois augmenté l’an dernier. Chaque mois en 2021, une moyenne de 177.238 personnes ont fait appel à cette aide alimentaire, signalait ce jeudi la Fédération belge des Banques alimentaires (FBBA) lors de la présentation de ses résultats 2021. C’est un nombre record de bénéficiaires et cela représente près de 2.000 bénéficiaires mensuels de plus. L'organisation craint que cette hausse se poursuive, alors que les coûts de l'énergie et des denrées alimentaires augmentent. La FBBA souligne d’ailleurs qu’un nombre croissant de citoyens dans le besoin doivent choisir entre manger et se chauffer, parce qu’ils ne peuvent financer les deux.