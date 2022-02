Le port d'Anvers est le deuxième port le plus polluant d'Europe après celui de Rotterdam, écrit jeudi De Morgen sur base d'une nouvelle recherche menée par l'ONG Transport & Environment. Selon cette dernière, le port d'Anvers est responsable de l'émission de 7,4 millions de tonnes de CO2 par an. À titre de comparaison, une centrale électrique au charbon émet en moyenne 4,5 millions de tonnes de CO2 par an.