Maltraitance animale : la Flandre durcit les sanctions avec des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison

Actuellement, les personnes qui maltraitent ou négligent un animal en Flandre risquent une amende maximale de 16.000 euros ou trois mois d'emprisonnement pour une première infraction, ou une amende de 100.000 euros et 18 mois d'emprisonnement en cas de mauvais traitements ou de négligence graves et répétés sur une période de trois ans.

Les juges peuvent fermer les entreprises qui maltraitent les animaux pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans et interdire aux citoyens de détenir des animaux de manière permanente ou pendant trois ans.

En pratique, selon Ben Weyts, ces amendes et sanctions sont insuffisantes pour dissuader et punir les auteurs de mauvais traitements envers les animaux. C'est la raison pour laquelle les amendes et les pénalités possibles sont augmentées.