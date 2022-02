A Grammont, 17 résidents évacués par la police d’une maison de repos inadéquate

Il s'agit de 15 résidents du projet Alegria Cohousing, qui était auparavant la Résidence Beauprez (photo), dans la Klakvijverstraat et de deux résidents de la résidence-service De Kloef à Grammont. "Ce sont des personnes lourdement dépendantes, dont les soins et la sécurité ne peuvent plus être garantis sur place. Les autorités de Grammont recherchent, avec les familles, une nouvelle destination pour eux", indiquait le conseil communal.

Quatorze des 17 résidents devaient être soignés durant une nuit dans des hôpitaux environnants. Les trois autres résidents ont déjà trouvé une nouvelle résidence.

La Résidence Beauprez avait perdu sa licence en tant que maison de repos, mais les raisons précises de l'intervention de police ne sont pas encore connues. La police et le parquet n'ont pas désiré faire de commentaires.

"L’intervention s’est faite en présence de personnel médical. Nous sommes passés dans toutes les chambres pour voir si les résidents étaient capables de se débrouiller seuls", expliquait le bourgmestre à VRT NWS. Pour 17 d’entre eux, ce n’était donc pas le cas.

Le docteur Ignace Demeyer précisait que l’intervention médicale a trouvé sur place une situation pénible. "Les patients avaient besoin d’aide, tant dans le domaine médical que des soins. Mais comme l’établissement n’était plus une maison de repos, ils ne recevaient plus les soins dont ils avaient besoin pour vivre dignement. On peut parler de négligence". Un certain nombre des résidents présentaient des démences, "mais ne se rendaient pas compte dans quel état ils vivaient". Le personnel n’était plus sur place et ne pouvait donc plus intervenir en cas d’urgence, précisait Ignace Demeyer.