Avis de recherche : une jeune Belge disparue depuis deux semaines au Pérou

Natacha de Crombrugghe mesure 1,65 et est très mince. Elle a de longs cheveux bruns ondulés et porte parfois des lunettes. Elle voyage avec un sac à dos noir/turquoise. Il est possible qu’elle porte une veste noire à capuchon, des vêtements de marche et des baskets, indique l’avis officiel de recherche de la police fédérale.

Pour aider ses collègues belges et péruviens, la police fédérale demande aux personnes qui auraient vu Natacha de Crombrugghe ou lui aurait parlé avant sa disparition de le faire savoir via un formulaire donnant des indices ou via le numéro gratuit 0800/30 300. Pour des témoignages depuis l’étranger, il faut former le numéro 0032 2 554 44 88.