Covid-19: le nombre d’infections diminue de 20%, celui des hospitalisations en légère hausse

Entre le 25 et le 31 janvier, 41.757 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 20%. Légèrement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 107.271 (-9%). Le taux de positivité est de 44,8% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron. Le pic des contaminations au cours de cette 5e vague semble se situer le 24 janvier, avec un total de 75.862 nouvelles infections.

Au cours de cette période, 33 personnes en moyenne sont décédées par jour après avoir été testées positives (+35%). C’est 35% de plus que la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, 29.185 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,03, un chiffre en recul de 17%. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

En ce qui concerne la couverture vaccinale, 77% de la population est entièrement vaccinée (soit un total de 9.154.122 habitants) et 57% a reçu une dose de rappel, ce qui représente 6.615.851 personnes. Au total, ce sont 24,23 millions de doses de vaccins qui ont déjà été administrées dans notre pays.