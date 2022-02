La Flandre se réorganise en 15 régions, le Limbourg n’en forme qu’une seule

L'objectif de cette restructuration en régions est de contrecarrer la fragmentation administrative et de mettre fin au fouillis d'accords de coopération locaux entre intercommunales de gestion des déchets, zones de police, zones de secours, notamment. "En moyenne, une commune entretient 68 liens de coopération. Chaque fois avec une structure propre, des mandats spécifiques, une administration, un site internet", expliquait le ministre flamand des Affaires Intérieures, Bart Somers (Open VLD). "C’est incroyablement cher, peu efficace et peu transparent. Souvent il y manque aussi toute forme de légitimité démocratique".

Ce vendredi, le gouvernement flamand optait définitivement pour 15 régions de référence. L’an dernier, il avait encore été question de diviser le Limbourg en trois régions, mais les autorités limbourgeoises ont obtenu de former une seule région.

"Ces régions ne représentent pas un nouveau niveau de gestion. Il ne s’agit pas ici d’organiser de nouvelles élections ou des structures supplémentaires. Au contraire, les régions rassemblent des structures existantes et feront disparaitre plus de 2.200 accords de coopération existants. Nous réduisons ainsi la fragmentation administrative. Etant donné que les autorités locales travailleront dorénavant plus souvent avec les mêmes communes, on pourra nettement réduire le nombre de structures", précisait Bart Somers (photo).

À l'avenir, les communes flamandes ne pourront plus conclure de collaborations au-delà des frontières des nouvelles régions sans justification claire. Les régions, elles, pourront conclure des partenariats entre elles.

Le ministre Somers parle d’un accord historique. "La première proposition d’une carte de la région date de l’époque des négociations sur le Pacte d’Egmont, dans les années 1970. Cela fait donc 50 ans qu’on en parle”.