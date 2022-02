Le gouvernement flamand taille 1,2 milliard d’euros dans les certificats verts

Le gouvernement flamand va notamment couper les versements à quelque 1.200 installations d'environ deux cents gros investisseurs, en place depuis avant 2013, une époque à laquelle les certificats verts n'étaient pas encore liés au prix de l'énergie. La ministre Demir affirme avoir ainsi un argument juridique de poids, contre d’éventuels recours que des entreprises pourraient introduire pour une atteinte aux droits acquis.

La ministre explique avoir consulté deux juristes externes et vouloir présenter la mesure au Conseil d’Etat. "Avec bon sens nous éviterons ainsi de continuer à payer des subsides exorbitants". L’impact sur les factures des ménages et des petites et moyennes entreprises doit plutôt être attendu à long terme, reconnait la ministre. "Nous supprimons certaines contributions, mais le consommateur ne le sentira qu’après un certain temps sur ses factures. Nous ne pouvons faire des miracles à court terme".

Le gouvernement flamand annonce aussi débloquer 44 millions d’euros du Fonds climat pour la stratégie de rénovation et d’énergie. "Nous allons augmenter de façon sensible, dès cette année, une série de primes à la rénovation", annonçait le ministre-président Jan Jambon. Les détails suivront ces prochaines semaines.