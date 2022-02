Les ados flamands pourront recevoir une 3e dose de vaccin, sur base volontaire

Au micro de VRT NWS, le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (photo) expliquait ce vendredi : "Quand j’écoute les experts, quand je lis le rapport de la Taskforce Vaccination, que je consulte les chiffres des contaminations et que je vois neuf pays de l’Union européenne qui n’attendent plus l’Agence européenne des médicaments pour protéger leurs jeunes et leur donnent l’occasion de recevoir la dose booster, je trouve que nous devons aussi le faire en Flandre".

Comment cette vaccination de rappel se passera-t-elle pratiquement si la Flandre fait cavalier seul ? Tant que le Conseil supérieur de la santé n’approuve pas formellement le booster pour les adolescents, la Flandre ne le conseillera pas non plus. "Mais nous pouvons le proposer, avec un consentement libre et éclairé", précisait le ministre Beke. "C’est un papier qui doit être signé par les jeunes concernés et leurs parents". Le ministre flamand de la Santé estime que les centres de vaccination de Flandre pourront commencer à donner ces vaccins dès la fin de la semaine prochaine.