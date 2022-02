Les gérants de deux résidences à Grammont placés sous mandat d'arrêt

Le dossier avait été ouvert à la suite de plusieurs plaintes déposées auprès d'un juge d'instruction. "Le juge d'instruction d'Audenarde a chargé la police judiciaire fédérale de Flandre orientale de mener une enquête auprès de deux infrastructures situées à Grammont", précise le parquet. "Il s'agit de la résidence Beauprez et la résidence De Kloef, toutes deux installées dans la Klakvijverstraat et gérées par les mêmes personnes, un homme de 49 ans et son épouse de 37 ans."

Les deux établissements visés par l'enquête fonctionnaient en tant que résidence services, ce qui signifie que les résidents sont considérés comme autonomes mais disposent de facilités. "L'inspection sanitaire a effectué des contrôles qui ont révélé, notamment, que la résidence Beauprez accueille des personnes âgées non autonomes et que leur prise en charge était manifestement insuffisante", précisent les autorités judiciaires. "En outre, la résidence Beauprez avait perdu sa licence de résidence services fin juin 2021. Elle avait entretemps redémarré un projet comme lieu de cohabitation, sous le nom d'Alegria."

La résidence De Kloef était quant à elle toujours détentrice d'une licence au moment de l'inspection. "La descente de police de jeudi visait à vérifier comment les résidents étaient pris en charge et si les conditions du permis et les règles générales d'emploi étaient respectées", précise le parquet. "Le juge d'instruction s'est rendu sur place, accompagné d'un expert médical et d'un psychiatre, pour évaluer la situation sur place.

Dans la résidence Beauprez (Alegria), on a constaté que 15 personnes âgées y séjournant ne sont pas autonomes et dans la résidence De Kloef, on en a rencontré deux. Comme ces personnes ont besoin de soins supplémentaires, elles doivent être hébergées dans une institution adaptée et reconnue. Une personne a également été trouvée sans permis de séjour valide." Le plan d'urgence médicale a été déclaré au niveau communal afin que les 17 résidents puissent être répartis dans les hôpitaux de Grammont, Alost et Zottegem, dans l'attente d'une solution définitive. Le CPAS a également été chargé d'aider les familles.

Les deux gérants ont été appréhendés jeudi pour être interrogés et finalement arrêtés. Ils ont passé une nuit en cellule et ont été présentés vendredi matin à un juge d'instruction d'Audenarde et placés sous mandat d'arrêt. Les avocats des deux prévenus n'ont pas souhaité faire de commentaire.