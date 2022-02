Le couple royal dans l'obligation de prolonger son voyage dans la péninsule arabique

Philippe et Mathilde se sont envolés mercredi à destination d'Oman et des Emirats arabes unis. Le Roi ouvre samedi la journée belge de l'Exposition universelle de Dubaï. Le couple royal visitera le pavillon belge - l'"Arche verte", dédiée à la mobilité intelligente, aux villes connectées et à l'innovation - avant de se rendre au pavillon des Emirats et dans l'après-midi à celui du Japon.

La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, participent également à cette journée belge.

En principe, le couple royal devait rentrer en Belgique ce samedi soir, mais comme les pilotes de l'avion dans lequel ils rentraient ont été impliqués dans un accident de voiture, leur retour a été reporté d'une journée. Le Roi et la Reine seront de retour dans le pays dimanche à 14h au lieu de ce samedi soir à 22h15.

L'accident de la circulation s'est produit vendredi soir. La délégation belge a atterri à Abu Dhabi à 16h30 heure locale, après quoi tout le monde a été conduit en bus ou en voiture à Dubaï, où se tient l'exposition universelle. Selon des sources au sein de la délégation belge, les pilotes se portent bien. Ils ont reçu des analgésiques et se sont rendus à l'hôpital pour un contrôle. Ils n'ont pas été autorisés à prendre l'avion immédiatement, ils disposent donc d'un jour supplémentaire pour se reposer.