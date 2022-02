Près de 39.000 signalements d’effets indésirables possibles du vaccin anti-Covid en Belgique

Chaque pays dispose d'un point de signalement officiel des effets indésirables des médicaments. Dans notre pays, il s'agit de l'AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). L'Union européenne dispose également d'un tel point de notification, EudraVigilance. Grâce à ces lignes directes, les institutions de santé peuvent surveiller la fréquence de certains effets secondaires au sein de la population.

La plupart des effets secondaires sont déjà constatés lors de la phase d'essai des médicaments et sont ensuite mentionnés dans la notice d'utilisation. Des effets indésirables très rares apparaissent parfois après que des millions de personnes en aient bénéficié. Celles-ci peuvent ensuite être signalées à un organisme tel que l'AFMPS et aboutir dans une base de données que tout le monde peut consulter. S'il s'avère qu'un effet secondaire signalé a effectivement un lien de causalité avec le médicament, de nouvelles recommandations et des adaptations de la notice peuvent suivre.