BE-Alert a franchi le cap du million d'enregistrements

Depuis son lancement en 2017, BE-Alert a été utilisé plus de 600 fois. Il a notamment joué un rôle dans la crise du coronavirus.

"Le Centre national de crise a envoyé un message, après chaque Comité de concertation, avec un aperçu des décisions à toutes les adresses e-mail enregistrées", a indiqué la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).

"La pandémie de coronavirus et les inondations de la mi-juillet ont montré à quel point la communication est importante dans les situations d'urgence. Les gens doivent être informés correctement, rapidement et clairement", a déclaré la ministre.

Durant les inondations de l'été dernier, 42 communes et 2 gouverneurs ont utilisé le système 101 fois. Ils ont envoyé plus de 2 millions de SMS en fonction de la présence des destinataires dans la zone touchée et 160 000 SMS en fonction des abonnements existants des abonnés.