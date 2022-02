Covid-19 : diminution d’un tiers du nombre des contaminations

Entre le 27 janvier et le 2 février, une moyenne de 34 661 contaminations ont été enregistrées chaque jour dans notre pays, ce qui représente une diminution de 33 % par rapport à la semaine précédente (20 - 26 janvier).

Le nombre d'admissions à l'hôpital continue également de diminuer. Entre le 30 janvier et le 5 février, une moyenne de 345 patients covid ont été admis à l'hôpital chaque jour. Il s'agit de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital spécifiquement à cause du covid, et non de personnes qui s’y sont retrouvées avec une autre pathologie et qui ont ensuite été testées positives au coronavirus.

Il y a actuellement 4 005 personnes atteintes d’une infection liée au covid-19 dans les hôpitaux belges. Cela inclut tous les patients covid, y compris les personnes qui ont été admises pour la première fois pour une autre pathologie. 414 d'entre eux sont dans des unités de soins intensifs.