Manifestation à Anvers contre la tenue des Jeux olympiques en Chine

Kber Tursun était l'un des organisateurs de cette manifestation. Il veut faire prendre conscience du comportement de la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours et autres minorités musulmanes.

"Plus de 3 millions d’Ouïghours sont placés dans des camps de concentration. Les femmes sont violées et stérilisées de force, des gens sont torturés et il y a du travail forcé. Ils sont surveillés par des caméras 24 heures sur 24.

Mes camarades de classe de mon école secondaire sont détenus. Et aussi mon ancien directeur d'école. Nous ne pouvons pas appeler notre famille et nos amis et ils ne peuvent pas nous appeler. Toute communication est bloquée par le gouvernement chinois", explique Tursun.

"La Chine n'est pas un pays pour organiser des Jeux olympiques. Il n'y a pas de paix et de droits de l'homme pour notre peuple en Chine. Peu importe la beauté de ces sports d'hiver, je ne les regarderai certainement pas", ajoute-t-il.