Un dimanche sous la pluie et les rafales de vent, retour d'un temps sec lundi

La pluie arrosera l'ensemble de la Belgique dimanche en début de journée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin du matin. L'est du pays sera particulièrement touché. Le temps deviendra plus changeant sur l'ouest et le centre durant l'après-midi, mais des averses hachureront tout de même le ciel, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre.