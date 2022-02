Des ministres flamands en appel contre la construction d'éoliennes en Wallonie

Engie Electrabel avait introduit en 2019 une demande de permis d'environnement pour la construction de cinq éoliennes dans la commune liégeoise pittoresque de Dalhem. Au cours de l'enquête publique, de nombreuses critiques avaient été émises à l’encontre de ces plans, affirme le ministre flamand Matthias Diependaele (photo). Les autorités flamandes avaient d'ailleurs aussi remis un avis négatif.

Fin de l'année dernière, Engie Electrabel et Vortex Energy Belgium (aujourd'hui Windvision) ont présenté un nouveau projet pour la zone, en demandant un permis d'environnement pour six éoliennes. La commune de Fourons et des riverains ont interjeté appel, mais la Région wallonne a octroyé le permis sous certaines conditions le 22 décembre dernier.

C’est contre cette décision que les ministres Diependaele et Demir font désormais appel. Ils estiment que les six éoliennes seraient dommageables pour le paysage des Fourons, qui pour l'instant n'est pas "pollué" par de hautes constructions par exemple. "Avec ma collègue Zuhal Demir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour stopper ce projet d’éoliennes", déclarait le ministre flamand. Il précise que si elles sont construites, ces éoliennes seront visibles de partout à Fourons. Ce qui donnerait une perception bien différente du paysage aux habitants, aux cyclistes et touristes.

L’administration communale de Fourons se réjouit du soutien des deux ministres N-VA. "Cela nous aide certainement dans la lutte contre ces éoliennes", expliquait le bourgmestre Joris Gaens. "La Wallonie veut placer les éoliennes à quelques mètres de la frontière flamande. Tous les désavantages seront pour les Fourons". Le bourgmestre souligne la présence dans la région d’espèces animales protégées et d’oiseaux migrateurs.